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Анна Нетребко не будет возражать, если ее наследник Тьяго станет трактористом

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко рассказала в одном из интервью, что не будет возражать, если ее наследник Тьяго станет обычным трактористом. О желании 11-летнего мальчика дива узнала от супруга Юсифа Эйвазова и отреагировала на это нормально: «Я за развитие сельского хозяйства».
Анна Нетребко не будет возражать, если ее наследник Тьяго станет трактористом

Звезда российской оперы объяснила журналистам: она не собирается делать из сына популярного певца, хотя у мальчика есть прекрасный голос и слух. 11-летний Тьяго увлекается созданием компьютерных игр и рисованием мультфильмов. Стремление ребенка стать трактористом, когда вырастет, было воспринято родителями как шутка, но тем не менее Анна Нетребко сообщила, что не против.
Анна Нетребко не будет возражать, если ее наследник Тьяго станет трактористом

Юсиф Эйвазов в интервью отметил, что мальчик долгое время рос избалованным в атмосфере вседозволенности. Артист сумел найти к ребенку правильный подход и установить определенные правила. Анна Нетребко рассказала журналистам, как когда-то увидела: муж показывает Тьяго кулак, а в глазах мальчика читается противостояние. По ее словам, разговор по-мужски повлиял на сына и показал, кто главный в семье. Важно было не идти у наследника на поводу и показать силу, уточнила оперная дива.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:22

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