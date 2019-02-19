Анна Нетребко не будет возражать, если ее наследник Тьяго станет трактористом





Звезда российской оперы объяснила журналистам: она не собирается делать из сына популярного певца, хотя у мальчика есть прекрасный голос и слух. 11-летний Тьяго увлекается созданием компьютерных игр и рисованием мультфильмов. Стремление ребенка стать трактористом, когда вырастет, было воспринято родителями как шутка, но тем не менее Анна Нетребко сообщила, что не против.Юсиф Эйвазов в интервью отметил, что мальчик долгое время рос избалованным в атмосфере вседозволенности. Артист сумел найти к ребенку правильный подход и установить определенные правила. Анна Нетребко рассказала журналистам, как когда-то увидела: муж показывает Тьяго кулак, а в глазах мальчика читается противостояние. По ее словам, разговор по-мужски повлиял на сына и показал, кто главный в семье. Важно было не идти у наследника на поводу и показать силу, уточнила оперная дива.