Ребёнок Меган Маркл и принца Гарри может иметь рыжий цвет волос благодаря особому гену





Западное издание Cheatsheet порассуждало, какой может быть внешность будущего малыша принца Гарри и Меган Маркл. Все дети наследуют гены отца и матери поровну, однако среди них имеются как доминантные, так и рецессивные. Это объясняет более частое распространение у людей карих, а не голубых глаз. То же касается рыжих людей, появляющихся на свет всё реже.Если кто-то из родителей имеет тёмные волосы, то наследник с большой вероятностью будет брюнетом, а не рыжеволосым. Тем не менее, правило не сработало в отношении принца Гарри, мать которого, принцесса Диана, была блондинкой, а отец, принц Чарльз - шатен. Некий особый ген мог передаться рыжему супругу Меган Маркл, и, если последняя обладает таким же, то имеет все шансы родить рыжеволосого малыша.Отметим, что данный ген склонен проявлять себя через несколько поколений. Хотя родители бывшей актрисы такие же брюнеты, как и она, в семье вполне могли быть рыжие предки.