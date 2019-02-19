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Ребёнок Меган Маркл и принца Гарри может иметь рыжий цвет волос благодаря особому гену

Ребёнок Меган Маркл и принца Гарри может иметь рыжий цвет волос благодаря особому гену, сообщает Cheatsheet. В ином случае наследник герцога и герцогини родится темноволосым.
Ребёнок Меган Маркл и принца Гарри может иметь рыжий цвет волос благодаря особому гену

Западное издание Cheatsheet порассуждало, какой может быть внешность будущего малыша принца Гарри и Меган Маркл. Все дети наследуют гены отца и матери поровну, однако среди них имеются как доминантные, так и рецессивные. Это объясняет более частое распространение у людей карих, а не голубых глаз. То же касается рыжих людей, появляющихся на свет всё реже.

Если кто-то из родителей имеет тёмные волосы, то наследник с большой вероятностью будет брюнетом, а не рыжеволосым. Тем не менее, правило не сработало в отношении принца Гарри, мать которого, принцесса Диана, была блондинкой, а отец, принц Чарльз - шатен. Некий особый ген мог передаться рыжему супругу Меган Маркл, и, если последняя обладает таким же, то имеет все шансы родить рыжеволосого малыша.
Ребёнок Меган Маркл и принца Гарри может иметь рыжий цвет волос благодаря особому гену

Отметим, что данный ген склонен проявлять себя через несколько поколений. Хотя родители бывшей актрисы такие же брюнеты, как и она, в семье вполне могли быть рыжие предки.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:15

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