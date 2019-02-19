Мощнейшая версия Xiaomi Mi 9 показала результаты тестов в бенчмарке Geekbench





К удивлению многих, результаты оказались ниже, чем недавние показатели Xiaomi Mi 9, оснащенного 8 Гб оперативной памяти. Этот смартфон похвалился высокими показателями в 3 522 (однопоточный режим) и 11 277 очков (многопоточный режим), то Mi 9 Explorer Edition показал лишь 2 982 и 10 382 пункта в ходе тестов в Geekbench, хотя мощный смартфон китайской компании обладает 12 Гб памяти, операционкой Android 9.0 Pie, и однокристальной микросхемой Snapdragon 855-й версии.Эксперты мобильного рынка объяснили неудачу недоработкой усиленной модели Xiaomi Mi 9, поэтому не исключается последующая модернизация нового аппарата. Полноценная презентация Mi 9 состоится уже 20 февраля. Точная стоимость устройства пока неизвестна, предполагается, что стандартная модель будет стоить не менее 500 долларов, а Explorer Edition "затянет" на 885 долларов. После публикации в Twitter поста одного из руководителей компании неофициального рендера коробки телефона юзеры сделали вывод, что Mi 9 с 6 Гб оперативной памяти станут продавать почти за 370 долларов, а флагман обойдется в чуть более, чем 500$.