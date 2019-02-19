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На «АвтоВАЗе» улучшают мотор моделей Vesta и XRAY

Концерн «АвтоВАЗ» проводит улучшения двигателя, используемого на моделях Vesta и XRAY. Специалисты устранили подергивание ДВС от 2 тыс. об/мин, изменён алгоритм работы фазовращателя.
На «АвтоВАЗе» улучшают мотор моделей Vesta и XRAY

В настоящее время готовят к производству улучшенный вариант 1,8-литрового мотора. Инженеры обновляют программу блока управления бензинового агрегата ВАЗ-21179. Специалисты концерна работают над новой прошивкой, новшество обеспечит улучшенные характеристики ДВС. При этом удастся полностью исключить «провалы», они периодически имеют место. Особенно это отмечено при 2-2,5 тыс. об/мин. Для этого необходимо модернизировать некоторые механические процессы.

Разработка по корректировке работы фазовращателя находится на финальной стадии, проводится модернизация программы. Вместе с тем специалисты «АвтоВАЗа» изменили алгоритм, он имеет отношение к переключению передач на роботизированной трансмиссии АМТ.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:09

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