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Россиянка из Челябинской области собирается лишить свою мать родительских прав

Героиней передачи «Прямой эфир» стала россиянка Кристина Нестерук, проживающая в Челябинской области. Девушка хочет лишить родительских прав свою мать, потому что утверждает, что она бросила пятерых детей.
Россиянка из Челябинской области собирается лишить свою мать родительских прав

Девушка взяла опеку над своими младшими братьями и сестрами, чтобы они не оказались в детском доме, когда их отец погиб. Мать ушла, оставив своих детей, еще 6 лет назад. 19-летняя героиня рассказывает, что она сбежала к своему любовнику, с которым проживает до сих пор. Теперь же Наталья Коптягина, мать девушки, вернулась, и собирается вернуть право воспитывать своих детей, а также получить детское пособие.

Женщина, войдя в студию, встала на колени перед дочерью и просила простить ее. Коптягина утверждает, что не бросала детей, а уехала от пьющего мужа в поисках заработка, и не на 6 лет, а гораздо меньше. Дочь не поверила своей матери и отказалась принимать извинения. Против женщины настроены и сыновья, и даже собственный отец. В селе, где проживала семья, считают, что все дети Натальи Коптягиной от разных мужчин, однако женщина заверила, что ее бывший муж является единственным отцом всех пятерых наследников. Накануне программы была проведена ДНК-экспертиза, чтобы определить, говорит ли героиня правду. Тест на определение отцовства показал, что у всех детей действительно один биологический отец.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:04

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