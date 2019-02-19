Россиянка из Челябинской области собирается лишить свою мать родительских прав





Девушка взяла опеку над своими младшими братьями и сестрами, чтобы они не оказались в детском доме, когда их отец погиб. Мать ушла, оставив своих детей, еще 6 лет назад. 19-летняя героиня рассказывает, что она сбежала к своему любовнику, с которым проживает до сих пор. Теперь же Наталья Коптягина, мать девушки, вернулась, и собирается вернуть право воспитывать своих детей, а также получить детское пособие.Женщина, войдя в студию, встала на колени перед дочерью и просила простить ее. Коптягина утверждает, что не бросала детей, а уехала от пьющего мужа в поисках заработка, и не на 6 лет, а гораздо меньше. Дочь не поверила своей матери и отказалась принимать извинения. Против женщины настроены и сыновья, и даже собственный отец. В селе, где проживала семья, считают, что все дети Натальи Коптягиной от разных мужчин, однако женщина заверила, что ее бывший муж является единственным отцом всех пятерых наследников. Накануне программы была проведена ДНК-экспертиза, чтобы определить, говорит ли героиня правду. Тест на определение отцовства показал, что у всех детей действительно один биологический отец.