Алекс Родригез показал танцующую на пилоне в коротких шортах Дженнифер Лопес
Американский спортсмен Алекс Родригез продемонстрировал видео, на которых облаченная в короткие шорты Дженнифер Лопес танцует на пилоне. Соответствующие ролики бейсболист разместил в режиме Stories в Instagram.
В своей ленте Алекс Родригез, являющийся избранником Дженнифер Лопес, показал несколько коротких видео, снятых во время занятий 49-летней певицы на пилоне. Ее инструктирует тренер, показывающая, какие движения следует выполнять. Обретать новые навыки знаменитость решила в коротких темных топе и шортах, пока в качестве обуви исполнительница выбрала туфли на высокой шпильке.
Несмотря на то, что Дженнифер Лопес уже летом отпразднует свое 50-летие, она остается в прекрасной форме, имея высокую физическую подготовку, что и продемонстрировала на видео, без труда удерживая вес своего тела на пилоне. Осваивать стрип-пластику артистка начала ради съемок в новом фильме, который имеет предварительное название Hustlers.
В своей ленте Алекс Родригез, являющийся избранником Дженнифер Лопес, показал несколько коротких видео, снятых во время занятий 49-летней певицы на пилоне. Ее инструктирует тренер, показывающая, какие движения следует выполнять. Обретать новые навыки знаменитость решила в коротких темных топе и шортах, пока в качестве обуви исполнительница выбрала туфли на высокой шпильке.
Несмотря на то, что Дженнифер Лопес уже летом отпразднует свое 50-летие, она остается в прекрасной форме, имея высокую физическую подготовку, что и продемонстрировала на видео, без труда удерживая вес своего тела на пилоне. Осваивать стрип-пластику артистка начала ради съемок в новом фильме, который имеет предварительное название Hustlers.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:00