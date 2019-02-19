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Эксперты назвали самые популярные в РФ марки легковых автомобилей

Эксперты избрали самые распространенные в РФ легковые автомобили из уже зарегистрированных 43,5 млн машин. В ТОП-вошли российские, японские, корейские, американские, французские и немецкие транспортные средства.
Эксперты назвали самые популярные в РФ марки легковых автомобилей

Рейтинг открывает продукция концерна «АвтоВАЗ» линейки Lada (32%). В числовом выражении это составляет около 14 млн машин. Компания Toyota лидирует среди иномарок, продано 3,8 млн авто. Далее указывают на концерн Nissan (2,07 млн шт.). Южнокорейские марки Hyundai (2,05 млн экземпляров) и Kia (1,90 млн авто) продолжают рейтинг. В ТОП-10 вошли: Renault с 1,8 млн единиц техники, Chevrolet (1,66 млн шт.) и концерн Volkswagen (1,61 млн авто).

В перечень включили производителя Ford (1,39 млн проданных авто легкового сегмента) и Mitsubishi. Известная японская компания реализовала 1,17 млн машин.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:44

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