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Яна Кошкина посетила премьеру “Затерянные во льдах” в откровенном наряде

Яна Кошкина посетила премьеру фильма “Затерянные во льдах” в Москве, облачившись в откровенный наряд. Мероприятие, посвященное его дебюту в Каннах , прошло в столице 18 февраля.
Яна Кошкина посетила премьеру “Затерянные во льдах” в откровенном наряде

На мероприятии собрались многие отечественные знаменитости, а представлять ленту в РФ приехал датский актер Мадс Миккельсен. Последний широкую известно получил в том числе благодаря сериалу “Ганнибал”. Одной из наиболее ярких персон на красной дорожке оказалась Яна Кошкина, которая предпочла белое длинное платье с глубоким декольте и нескромным вырезом до бедра. Многим поклонникам такой образ знаменитости показался чрезмерно откровенным, однако сама телеведущая себя ощущала достаточно комфортно.

Особенность “Затерянных во льдах” в том, что работу над картиной вел режиссер Джо Пенна, для него этот фильм стал первым самостоятельным проектом. В отечественных кинотеатрах официальная премьера ленты с участием Миккельсена состоится уже 21 февраля.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:50

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