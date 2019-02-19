Яна Кошкина посетила премьеру “Затерянные во льдах” в откровенном наряде

На мероприятии собрались многие отечественные знаменитости, а представлять ленту в РФ приехал датский актер Мадс Миккельсен. Последний широкую известно получил в том числе благодаря сериалу “Ганнибал”. Одной из наиболее ярких персон на красной дорожке оказалась Яна Кошкина, которая предпочла белое длинное платье с глубоким декольте и нескромным вырезом до бедра. Многим поклонникам такой образ знаменитости показался чрезмерно откровенным, однако сама телеведущая себя ощущала достаточно комфортно.Особенность “Затерянных во льдах” в том, что работу над картиной вел режиссер Джо Пенна, для него этот фильм стал первым самостоятельным проектом. В отечественных кинотеатрах официальная премьера ленты с участием Миккельсена состоится уже 21 февраля.