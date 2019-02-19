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Анна Нетребко рассказала о запрете для оперных исполнителей качать пресс и худеть

Анна Нетребко рассказала о том, чем опасно для оперных исполнителей качать пресс и худеть. Физические нагрузки неизменно сказываются на голосе.
Анна Нетребко рассказала о запрете для оперных исполнителей качать пресс и худеть

В преддверии большого концерта в России с Андреа Бочелли и другими оперными звёздами Нетребко рассказала о своей жизни с мужем и подготовке к выступлению перед соотечественниками. Поскольку на родине певица бывает крайне редко, каждый её приезд становится крупным событием. Организаторы и сами артисты уже активно готовятся к шоу в Кремлёвском дворце, которое пройдёт в начале лета.

Так, Юсиф Эйвазов, супруг Нетребко, приводит себя в форму. Несмотря на гастроли и разъезды, в каждом городе певец находит спортзал и проводит регулярные тренировки. За достаточно короткий срок он избавился от 14 килограммов.

Впрочем, в этом его не поддерживает жена, которая не приемлет жёстких ограничений для своей профессии. По словам Нетребко, оперным вокалистам категорически нельзя качать пресс и сильно худеть, ведь прежний голос уйдёт.

Певица не считает, что нуждается в диете. Раньше она активно занималась спортом и получила разряды по баскетболу, лёгкой атлетике и акробатике. Однако теперь Нетребко дорожит голосовыми данными, являясь одной из лучших в мире оперных исполнительниц.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:39

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