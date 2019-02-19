АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Ким Кардашьян обвинили в сговоре с производителем фейковых брендов

После недавнего публичного появления Ким Кардашьян обвинили в сговоре с производителем фейковых брендов. Причиной слухов стал откровенный наряд теледивы, выбранный для выхода в свет.
Ким Кардашьян обвинили в сговоре с производителем фейковых брендов

Наряды Ким Кардашьян часто привлекают общественное внимание, а ее поклонники стремятся подражать стилю кумира. Недавно звезда реалити-шоу появилась на публике в черном длинном наряде, демонстрирующем много “голого” тела. Занимающийся выпуском подделок одежды знаменитостей бренд Fashion Nova предложил аналогичное платье для приобретения уже спустя несколько часов после выхода Кардашьян, что озадачило некоторых поклонников.
Ким Кардашьян обвинили в сговоре с производителем фейковых брендов

Столь оперативную реакцию производителя связали с тем, что супруга Канье Уэста сотрудничает с брендом. Таким образом Ким Кардашьян, считают в Сети, хотела выручить денег на продаже платья культового Thierry Mugler в обновленном виде. Подтвердил догадки портал Diet Prada, который установил, что наряд у Fashion Nova был готов еще за четыре дня до публичного появления телезвезды.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На «АвтоВАЗе» улучшают мотор моделей
Россиянка из Челябинской области
Алекс Родригез показал танцующую на
Алена Свиридова рассказала о встрече с
Яна Кошкина посетила премьеру
Эксперты назвали самые популярные в РФ
Анна Нетребко рассказала о запрете для
Ким Кардашьян обвинили в сговоре с
Доминик Джокер сделал предложение своей
Специалисты рассказали, как медитация
Обнаженные Синди Кроуфорд и Кэролин
Похищение экстрасенсов пришельцами
Новые смартфоны от Huawei представят
Эксперт оценил вероятность гибели
Некоммерческие организации смогут
В Сети продают автомобиль главного
Nissan и Opus создали кемпер для
Диетологи: На Масленицу можно съесть
Юлия Проскурякова опровергла слухи о
Композитор Юрий Антонов рассказал, как
В Австралии робота обучили находить и
Роман Супер прокомментировал призыв
Меган Маркл отказалась от услуг
Диетологи рассказали о пользе и
Госдума запретила военнослужащим
Лера Кудрявцева показала видео с
Виктория Бекхэм показала беспорядок в
Экс-участница «Дом-2» Ольга Жарикова
В новом тату Леди Гаги поклонники
В РФ резко возросли продажи игровых
Просмотреть все новости