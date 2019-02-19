Ким Кардашьян обвинили в сговоре с производителем фейковых брендов
После недавнего публичного появления Ким Кардашьян обвинили в сговоре с производителем фейковых брендов. Причиной слухов стал откровенный наряд теледивы, выбранный для выхода в свет.
Наряды Ким Кардашьян часто привлекают общественное внимание, а ее поклонники стремятся подражать стилю кумира. Недавно звезда реалити-шоу появилась на публике в черном длинном наряде, демонстрирующем много “голого” тела. Занимающийся выпуском подделок одежды знаменитостей бренд Fashion Nova предложил аналогичное платье для приобретения уже спустя несколько часов после выхода Кардашьян, что озадачило некоторых поклонников.
Столь оперативную реакцию производителя связали с тем, что супруга Канье Уэста сотрудничает с брендом. Таким образом Ким Кардашьян, считают в Сети, хотела выручить денег на продаже платья культового Thierry Mugler в обновленном виде. Подтвердил догадки портал Diet Prada, который установил, что наряд у Fashion Nova был готов еще за четыре дня до публичного появления телезвезды.
Наряды Ким Кардашьян часто привлекают общественное внимание, а ее поклонники стремятся подражать стилю кумира. Недавно звезда реалити-шоу появилась на публике в черном длинном наряде, демонстрирующем много “голого” тела. Занимающийся выпуском подделок одежды знаменитостей бренд Fashion Nova предложил аналогичное платье для приобретения уже спустя несколько часов после выхода Кардашьян, что озадачило некоторых поклонников.
Столь оперативную реакцию производителя связали с тем, что супруга Канье Уэста сотрудничает с брендом. Таким образом Ким Кардашьян, считают в Сети, хотела выручить денег на продаже платья культового Thierry Mugler в обновленном виде. Подтвердил догадки портал Diet Prada, который установил, что наряд у Fashion Nova был готов еще за четыре дня до публичного появления телезвезды.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:30