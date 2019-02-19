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Экс-участница «Дом-2» Ольга Жарикова рассказала 11 «секретиков» о проекте

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Ольга Жарикова решила раскрыть своим поклонникам несколько тайн скандально-известного проекта.

Всем известно, что Ольга покинула реалити-шоу вместе с Александром Гобозовым, однако спустя несколько дней они с избранником расстались. Несмотря на это Жарикова не унывала и довольно быстро обзавелась новым бойфрендом, которого пока скрывает от фанатов.

Экс-участница «Дом-2» Ольга Жарикова рассказала 11 «секретиков» о проекте

Нужно сказать, что рассказывать о жизни на телепроекте Ольга очень любит, поэтому время от времени и делиться с фолловерами некоторыми секретами «Дома-2». К примеру, на днях Жарикова разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, под которым оставила «11 секретиков» о реалити.

По словам Ольги, на «Доме-2» все очень строго. Телефон выдается участникам проекта только один раз в сутки и лишь на 1-1,5 часа.

Экс-участница «Дом-2» Ольга Жарикова рассказала 11 «секретиков» о проекте

Также Жарикова подтвердила, что руководство «Дома-2» на самом деле платит ребятам зарплату, однако только после 3-х месяцев нахождения в Периметре. Впрочем, и здесь есть свои нюансы, ведь каждый участник получает по-разному.

К слову, Ольга опровергла слухи о том, что на реалити-шоу существует сценарий. Девушка указала на то, что лишь на некоторых телешоу, создателями которых является «Дом-2», есть сценарий, к примеру, шоу «Бородина против Бузовой», «Разбор недели» и т.д.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:43

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