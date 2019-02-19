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Доминик Джокер сделал предложение своей девушке

Доминик Джокер и его девушка Екатерина Кокорина состоят в отношениях уже на протяжении пяти лет. Артист решил сделать предложение возлюбленной.

Доминик Джокер сделал предложение своей девушке

В сентябре 2018 года популярный продюсер предложил своей девушке стать его супругой. Она рассказала, что сразу ответила согласием, не задумываясь. Молодые люди поделились, что давно считают друг друга мужем и женой, так как живут вместе уже продолжительное время. Они уже успели приобрести новую квартиру в элитном районе Москвы.

Екатерина Кокорина рассказывает, что предложение Джокер сделал без кольца и шампанского. Они смотрели романтический фильм, во время которого певец предложил любимой выйти за него замуж.

Церемония бракосочетания назначена на февраль этого года. Молодые люди откладывали торжество из-за очень плотного графика. Сначала пара распишется в одном из загсов Москвы, после чего отметит событие в роскошном ресторане в кругу родных и близких.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:24

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