Доминик Джокер сделал предложение своей девушке

В сентябре 2018 года популярный продюсер предложил своей девушке стать его супругой. Она рассказала, что сразу ответила согласием, не задумываясь. Молодые люди поделились, что давно считают друг друга мужем и женой, так как живут вместе уже продолжительное время. Они уже успели приобрести новую квартиру в элитном районе Москвы.Екатерина Кокорина рассказывает, что предложение Джокер сделал без кольца и шампанского. Они смотрели романтический фильм, во время которого певец предложил любимой выйти за него замуж.Церемония бракосочетания назначена на февраль этого года. Молодые люди откладывали торжество из-за очень плотного графика. Сначала пара распишется в одном из загсов Москвы, после чего отметит событие в роскошном ресторане в кругу родных и близких.