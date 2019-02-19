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Клиника Елены Малышевой оштрафована за нарушения

Клиника Елены Малышевой оштрафована за допущенные нарушения. Решение о привлечении учреждения к административной ответственности принималось арбитражным судом Москвы.
Клиника Елены Малышевой оштрафована за нарушения

По имеющимся сведениям, размер штрафа составил порядка 100 тысяч рублей. Причиной такого заключения суда стали результаты внеплановой выездной проверки, организованной осенью 2018 года. Тогда в процессе осмотра медцентра Елены Малышевой контролирующими органами зафиксированы грубые нарушения. К примеру, оказалось, что в структуре отделения не предусмотрена преднаркозная и противошоковая палата, имеющая соответствующее оснащение. Отмечены на месте и другие серьезные бреши в работе.

В административном иске против Малышевой подчеркивается, что найденные проблемы следует считать нарушением предоставленных ее центру лицензионных требований, представляя потенциальную угрозу для здоровья и жизни клиентов.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:29

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