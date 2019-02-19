Клиника Елены Малышевой оштрафована за нарушения





По имеющимся сведениям, размер штрафа составил порядка 100 тысяч рублей. Причиной такого заключения суда стали результаты внеплановой выездной проверки, организованной осенью 2018 года. Тогда в процессе осмотра медцентра Елены Малышевой контролирующими органами зафиксированы грубые нарушения. К примеру, оказалось, что в структуре отделения не предусмотрена преднаркозная и противошоковая палата, имеющая соответствующее оснащение. Отмечены на месте и другие серьезные бреши в работе.В административном иске против Малышевой подчеркивается, что найденные проблемы следует считать нарушением предоставленных ее центру лицензионных требований, представляя потенциальную угрозу для здоровья и жизни клиентов.