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Специалисты рассказали, как медитация влияет на сексуальную жизнь человека

Специалист Уилл Уильямс рассказал, что медитация оказывает положительное воздействие не только на концентрацию внимания и мыслей. Регулярные занятия древней практики «умиротворения» полезны для сексуальной жизни человека, утверждает тренер.

Специалисты рассказали, как медитация влияет на сексуальную жизнь человека

Если ежедневно уделять медитации 20 минут можно побороть такие неприятные явления как: стресс, усталость и неуверенность. Эти факторы ухудшают сексуальную жизнь, снижая либидо.

По словам Уилла Уильямса, важно заниматься именно ведической медитацией. Последняя стала очень модной среди таких известных голливудских звезд как Кэти Перри, Гвинет Пэлтроу, Мадонна и других. Данная практика эффективно восстанавливает баланс между полушариями головного мозга, способствует повышению выделения эндорфинов.

Полезные упражнения успокаивают мысли и чувства, улучшают тактильные ощущения, повышают уверенность человека. Медитация при правильном исполнении и регулярных занятиях позволяет партнерам чувствовать себя более раскрепощенно в постели, что значительно улучшает интимную жизнь влюбленных.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:19

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