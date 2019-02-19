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Похищение экстрасенсов пришельцами связано с желанием забрать потомков на родину

Похищение экстрасенсов инопланетянами связано с их желанием забрать потомков на родину, считают уфологи. Исследователи предположили, что люди со сверхспособностями являются детьми некогда оплодотворённых пришельцами женщин.
Похищение экстрасенсов пришельцами связано с желанием забрать потомков на родину

Академия информационной и прикладной уфологии России провела масштабное исследование всех случаев похищения своих соотечественников инопланетянами. Как рассказал президент организации Владимир Ажажа, зачастую жертвы пришельцев не совпадают по возрасту, внешним данным, национальности или статусу в обществе. Однако выяснилось, что в России все, кто был похищен НЛО, являлись экстрасенсами.

Так, уфологи узнали о женщине-предсказательнице, целительнице и мужчине-телепате. Предположительно, сверхъестественные способности у всех исчезнувших не появились случайным образом, а достались по наследству. Сотрудники академии вспомнили о случаях, когда пришельцы похищали женщин, возвращая их на Землю беременными.

Если инопланетяне действительно продлевали свой род, тогда их детьми могут быть люди с даром экстрасенсорики. Продолжая свою гипотезу, исследователи предположили, что в грядущей войне землян и пришельцев потомки последних перейдут на сторону захватчиков.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:07

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