Похищение экстрасенсов пришельцами связано с желанием забрать потомков на родину





Академия информационной и прикладной уфологии России провела масштабное исследование всех случаев похищения своих соотечественников инопланетянами. Как рассказал президент организации Владимир Ажажа, зачастую жертвы пришельцев не совпадают по возрасту, внешним данным, национальности или статусу в обществе. Однако выяснилось, что в России все, кто был похищен НЛО, являлись экстрасенсами.Так, уфологи узнали о женщине-предсказательнице, целительнице и мужчине-телепате. Предположительно, сверхъестественные способности у всех исчезнувших не появились случайным образом, а достались по наследству. Сотрудники академии вспомнили о случаях, когда пришельцы похищали женщин, возвращая их на Землю беременными.Если инопланетяне действительно продлевали свой род, тогда их детьми могут быть люди с даром экстрасенсорики. Продолжая свою гипотезу, исследователи предположили, что в грядущей войне землян и пришельцев потомки последних перейдут на сторону захватчиков.