Новые смартфоны от Huawei представят позднее выставки MWC 2019





На следующей неделе в столице Франции открывается выставка MWC 2019, на ней ожидается дебют новых смартфонов от ведущих производителей электроники. Вместе с тем сообщается, что флагманов корпорации Huawei на MWC не будет. Ожидаемые мобильные устройства моделей P30 и P30 Pro презентуют в ходе отдельного мероприятия, оно состоится не в конце, а в середине четвёртой декады марта. В Сети опубликован тизер, в нём имеется соответствующая дата премьеры новых смартфонов от Huawei. Презентация мобильных устройств состоится в Париже. Согласно имеющейся информации, представят три модели: Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite, они имеют кодовые наименования Vogue, Elle и Marie Claire соответственно. Основной особенностью новинок, по мнению экспертов, следует считать высококачественный оптический зум.Благодаря ему пользователи смогут рассматривать мелкие детали панорамных фотоизображений, причём без потери качества. Согласно предварительным данным, зум выполнят 10-кратным. Наряду с этим во флагманском смартфоне установили камеру ToF.