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Эксперт оценил вероятность гибели современной цивилизации

Эксперт Люк Кемп решил оценить, насколько высока вероятность гибели цивилизации в ее современном виде. В своих заключениях он ссылается на исследования историка Арнольда Джозефа Тойнби.
Эксперт оценил вероятность гибели современной цивилизации

Люк Кемп согласился с выводами коллеги относительно того, что чаще всего именно сами цивилизации ответственны за свой упадок, но не последнюю роль в этом играют и внешние факторы. Сравнив продолжительность существования цивилизаций в прошлом, эксперт сделал заключение, что современные люди не могут быть защищены от погубивших их предков раздражителей, в числе которых климатические изменения, неурожаи, загрязнение водоемов, массовая вырубка лесов и т.д.

Кроме того, вести к упадку способны социальное неравенство, войны, стихийные бедствия и голод. В теории, цивилизация может оказаться менее подверженной краху, если задействовать современные технологии с целью смягчения некоторых факторов, в том числе изменений климата. Однако в долгосрочной перспективе крах нынешней цивилизации неизбежен, уверен Кемп.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00

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