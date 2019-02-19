Эксперт оценил вероятность гибели современной цивилизации





Люк Кемп согласился с выводами коллеги относительно того, что чаще всего именно сами цивилизации ответственны за свой упадок, но не последнюю роль в этом играют и внешние факторы. Сравнив продолжительность существования цивилизаций в прошлом, эксперт сделал заключение, что современные люди не могут быть защищены от погубивших их предков раздражителей, в числе которых климатические изменения, неурожаи, загрязнение водоемов, массовая вырубка лесов и т.д.Кроме того, вести к упадку способны социальное неравенство, войны, стихийные бедствия и голод. В теории, цивилизация может оказаться менее подверженной краху, если задействовать современные технологии с целью смягчения некоторых факторов, в том числе изменений климата. Однако в долгосрочной перспективе крах нынешней цивилизации неизбежен, уверен Кемп.