Некоммерческие организации смогут собирать пожертвования через Instagram





Осуществляться новая функция будет с помощью специальных «наклеек для пожертвования», которые можно использовать в публикациях, а также Stories. Подобное нововведение уже известно пользователям Сети. Организации, которым пользователи захотят оказать такую помощь, можно будет выбрать в отдельном списке.В Facebook такая опция используется на протяжении 4 лет, однако она предполагает сборы при пожертвованиях, которые только с недавнего времени были немного снижены. Отмечается, что одной из возможных функций станет совершение покупок через Instagram. В данный момент идет тестирование приложения с обновлением. Дата его выхода пока не уточняется.