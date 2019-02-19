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Некоммерческие организации смогут собирать пожертвования через Instagram

Социальная сеть Instagram добавила функцию пожертвования. Некоммерческие организации смогут собирать деньги на благотворительность.

Некоммерческие организации смогут собирать пожертвования через Instagram

Осуществляться новая функция будет с помощью специальных «наклеек для пожертвования», которые можно использовать в публикациях, а также Stories. Подобное нововведение уже известно пользователям Сети. Организации, которым пользователи захотят оказать такую помощь, можно будет выбрать в отдельном списке.

В Facebook такая опция используется на протяжении 4 лет, однако она предполагает сборы при пожертвованиях, которые только с недавнего времени были немного снижены. Отмечается, что одной из возможных функций станет совершение покупок через Instagram. В данный момент идет тестирование приложения с обновлением. Дата его выхода пока не уточняется.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:55

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