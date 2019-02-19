В Сети продают автомобиль главного героя из сериала «Мажор»





В объявлении владелец Mercedes-Benz Gelandewagen написал, что его предложение специально для фанатов сериала «Мажор». Поскольку именно этот автомобиль принадлежал Игорю Соколовскому, которого сыграл Павел Прилучный. Пользователь Сети сообщил, что данное транспортное средство было приобретено в автосалоне в 2015 году. Машина оснащена обогревом сидений, руля, стекол и зеркал, а также датчиком мертвых зон и вентиляцией передних сидений. Также владелец сообщил, что кредит за автомобиль еще выплачен не полностью, а также он побывал в ДТП. Пробег Mercedes-Benz Gelandewagen составляет 700 400 км, а его стоимость 4 000 000 рублей.Напомним, что телесериал «Мажор» является одним из самых популярных в России. Главный герой, которого сыграл Павел Прилучный, ездил на Mercedes-Benz Gelandewagen, но достоверно не известно, участвовал ли автомобиль, выставленный на продажу, в съемках популярного многосерийного фильма.