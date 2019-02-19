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Лера Кудрявцева показала видео с играющей дочерью

Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками видео, на котором она играет со своей шестимесячной дочерью. Соответствующий ролик звезда опубликовала в режиме Stories на просторах своего профиля в Instagram.
Лера Кудрявцева показала видео с играющей дочерью

Мамой Лера Кудрявцева стала в августе прошлого года, с тех пор стараясь скрывать лицо своей дочери Марии. Однако в новом видео возможно рассмотреть внешность девочки, хотя и самую малость, поскольку камера запечатлела только щеки ребенка. В ролике видно, что телеведущая играет с малышкой, пока та ползает среди игрушек. Последних представлено множество, поэтому наследнице Кудрявцевой наверняка не приходится скучать.
Лера Кудрявцева показала видео с играющей дочерью

Несмотря на то, что мамой стала Кудрявцева не так давно, засиживаться в декрете телеведущая не собирается. Она поспешила вернуться к работе, принимая участие в съемках “Секрета на миллион”. Некоторые поклонники подозревали, что теледива прибегла к услугам суррогатной матери, но она уверяет, что рожала сама.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:50

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