В возрасте 85 лет скончался модельер Карл Лагерфельд





По предоставленным сведениям, последние несколько недель Карл Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие. Однако официальная причина смерти известного кутюрье, возглавляющего модный дом Chanel, остается неизвестной, другие подробности тоже не раскрываются.Проблемы со здоровьем у выдающегося модельера наблюдались еще в начале года, когда в январе в рамках своего показа он впервые не появился перед публикой ради поклона. Представители Chanel тогда сослались на то, что Карл Лагерфельд просто сильно устал. Художественным руководителем модного дома стилист являлся с 1983 года, он сотрудничал со многими знаменитостями, выступая в том числе в качестве фотографа.