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Nissan и Opus создали кемпер для обеспечения электроэнергией путешественников

В Nissan создали энергообеспечивающее оборудование, его можно использовать при длительных путешествиях на автомобиле. Конструкция представляет собой кемпер Opus с аккумуляторами от электрокаров и компактными солнечными панелями.
Nissan и Opus создали кемпер для обеспечения электроэнергией путешественников

Концерн Nissan и компания Opus Campers создали концептуальный автомобильный кемпер, технически он представляет собой комплекс по аккумулированию солнечной энергии и её сбережению в отслуживших свой срок батареях электромобилей. Согласно проекту, транспортное средство, используя подобное оборудование, обеспечивает водителей и пассажиров энергией. Это позволяет путешествовать на машине в дальние уголки, не имеющие электроснабжения. Основой конструкции кемпера ROAM являются отработанные аккумуляторы электрокаров, мощность такого источника питания достигает 1 кВт при ёмкости 700 Вт/ч.

В Nissan заявляют, что если объединить аккумуляторы с солнечной панелью, подобный тандем позволяет обеспечивать транспорт энергией на протяжении семи дней. Обязательным условием является использование панелей суммарным потенциалом 400 Вт.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 16:44

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