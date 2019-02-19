Nissan и Opus создали кемпер для обеспечения электроэнергией путешественников





Концерн Nissan и компания Opus Campers создали концептуальный автомобильный кемпер, технически он представляет собой комплекс по аккумулированию солнечной энергии и её сбережению в отслуживших свой срок батареях электромобилей. Согласно проекту, транспортное средство, используя подобное оборудование, обеспечивает водителей и пассажиров энергией. Это позволяет путешествовать на машине в дальние уголки, не имеющие электроснабжения. Основой конструкции кемпера ROAM являются отработанные аккумуляторы электрокаров, мощность такого источника питания достигает 1 кВт при ёмкости 700 Вт/ч.В Nissan заявляют, что если объединить аккумуляторы с солнечной панелью, подобный тандем позволяет обеспечивать транспорт энергией на протяжении семи дней. Обязательным условием является использование панелей суммарным потенциалом 400 Вт.