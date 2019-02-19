Между Ольгой Рапунцель и Аленой Савкиной назревает новый скандал

«Не успела Савкина родить, а сценаристы проекта уже вовсю сочиняют новый сценарий..скоро нам снова придется наблюдать за тем, как Ольга и Алена воюют семьями! Думаю, рейтинги будут заоблачными!», - отметила одна из фанаток «Дома-2».





По мнению телезрителей, сестрички Рапунцель совсем скоро снова откопают тот «топор войны», который не так давно сами же «зарыли».Не секрет, что в последние месяцы беременности Алены, ей все-таки удалось наладить отношения с Ольгой. Только вот недавние роды и ее примерены с бывшим возлюбленным Ильей Яббаровым стали причиной того, что Рапунцель-старшая заговорила о зависти.На днях в эфире «Дома-2» длинноволосая красавица отметила, что ей очень хочется, чтобы у нее в семье тоже все складывалось также гладко, как и у ее младшей сестры. Напомним, что в последнее время Ольга очень часто ссориться с Дмитрием Дмитренко и это настолько сильно повлияло на супругов, что они даже заговорили о возможном разводе.Телезрители реалити-шоу предполагают, что как только Рапунцель-младшая вернется в Периметр с декретного отпуска, им снова придется наблюдать за «разборками сестричек».К слову, поклонники телепроекта уверены, что Ольга не может никак смириться с тем, что ее сестре Алене на данный момент уделяется куда больше внимания, чем ее семье.