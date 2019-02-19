Между Ольгой Рапунцель и Аленой Савкиной назревает новый скандал
Примирение, которое воцарило в «брендовом» семействе Ольги Рапунцель и Алены Савкиной, совсем скоро может прийти к логическому завершению.
По мнению телезрителей, сестрички Рапунцель совсем скоро снова откопают тот «топор войны», который не так давно сами же «зарыли».
Не секрет, что в последние месяцы беременности Алены, ей все-таки удалось наладить отношения с Ольгой. Только вот недавние роды и ее примерены с бывшим возлюбленным Ильей Яббаровым стали причиной того, что Рапунцель-старшая заговорила о зависти.
На днях в эфире «Дома-2» длинноволосая красавица отметила, что ей очень хочется, чтобы у нее в семье тоже все складывалось также гладко, как и у ее младшей сестры. Напомним, что в последнее время Ольга очень часто ссориться с Дмитрием Дмитренко и это настолько сильно повлияло на супругов, что они даже заговорили о возможном разводе.
Телезрители реалити-шоу предполагают, что как только Рапунцель-младшая вернется в Периметр с декретного отпуска, им снова придется наблюдать за «разборками сестричек».
К слову, поклонники телепроекта уверены, что Ольга не может никак смириться с тем, что ее сестре Алене на данный момент уделяется куда больше внимания, чем ее семье.
По мнению телезрителей, сестрички Рапунцель совсем скоро снова откопают тот «топор войны», который не так давно сами же «зарыли».
Не секрет, что в последние месяцы беременности Алены, ей все-таки удалось наладить отношения с Ольгой. Только вот недавние роды и ее примерены с бывшим возлюбленным Ильей Яббаровым стали причиной того, что Рапунцель-старшая заговорила о зависти.
На днях в эфире «Дома-2» длинноволосая красавица отметила, что ей очень хочется, чтобы у нее в семье тоже все складывалось также гладко, как и у ее младшей сестры. Напомним, что в последнее время Ольга очень часто ссориться с Дмитрием Дмитренко и это настолько сильно повлияло на супругов, что они даже заговорили о возможном разводе.
Телезрители реалити-шоу предполагают, что как только Рапунцель-младшая вернется в Периметр с декретного отпуска, им снова придется наблюдать за «разборками сестричек».
«Не успела Савкина родить, а сценаристы проекта уже вовсю сочиняют новый сценарий..скоро нам снова придется наблюдать за тем, как Ольга и Алена воюют семьями! Думаю, рейтинги будут заоблачными!», - отметила одна из фанаток «Дома-2».
К слову, поклонники телепроекта уверены, что Ольга не может никак смириться с тем, что ее сестре Алене на данный момент уделяется куда больше внимания, чем ее семье.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:47