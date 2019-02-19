АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Между Ольгой Рапунцель и Аленой Савкиной назревает новый скандал

Примирение, которое воцарило в «брендовом» семействе Ольги Рапунцель и Алены Савкиной, совсем скоро может прийти к логическому завершению.

По мнению телезрителей, сестрички Рапунцель совсем скоро снова откопают тот «топор войны», который не так давно сами же «зарыли».

Между Ольгой Рапунцель и Аленой Савкиной назревает новый скандал

Не секрет, что в последние месяцы беременности Алены, ей все-таки удалось наладить отношения с Ольгой. Только вот недавние роды и ее примерены с бывшим возлюбленным Ильей Яббаровым стали причиной того, что Рапунцель-старшая заговорила о зависти.

На днях в эфире «Дома-2» длинноволосая красавица отметила, что ей очень хочется, чтобы у нее в семье тоже все складывалось также гладко, как и у ее младшей сестры. Напомним, что в последнее время Ольга очень часто ссориться с Дмитрием Дмитренко и это настолько сильно повлияло на супругов, что они даже заговорили о возможном разводе.

Телезрители реалити-шоу предполагают, что как только Рапунцель-младшая вернется в Периметр с декретного отпуска, им снова придется наблюдать за «разборками сестричек».

Между Ольгой Рапунцель и Аленой Савкиной назревает новый скандал

«Не успела Савкина родить, а сценаристы проекта уже вовсю сочиняют новый сценарий..скоро нам снова придется наблюдать за тем, как Ольга и Алена воюют семьями! Думаю, рейтинги будут заоблачными!», - отметила одна из фанаток «Дома-2».

К слову, поклонники телепроекта уверены, что Ольга не может никак смириться с тем, что ее сестре Алене на данный момент уделяется куда больше внимания, чем ее семье.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джеймс Кэмерон рассекретил подробности
Химики и антропологи узнали о рационе
Отец и сын Децла конфликтуют из-за
В возрасте 85 лет скончался модельер
Между Ольгой Рапунцель и Аленой
Физики объяснили появление горящей
Оперный певец Владимир Атлантов
В 2019 году бренд Geely готовит для
Витас сообщил о "незначительных
Ученые представили новый метод борьбы с
Супруга Андрея Черкасова Кристина
Анна Седокова показала поклонникам свои
В честь Дня защитника Отечества Москву
Ученые обнаружили составляющие
Певица Нюша отметила десятилетие с
«Роскосмос» отправит туристов в полет
Супруга Тарасова Анастасия Костенко
Супруга Александра Овечкина
На тестах в ярком камуфляже замечен
Астероид Jurgenstock 4388 пролетит мимо
Ольга Бузова призналась, что набрала
«Завидовская Поляна» – 15 соток в
В Совфеде хотят обязать крупные
Жители Курил не желают передавать
В Android кнопку «назад» могут заменить
На съемках шоу «Три аккорда» Максим
Эксперты назвали интересные авто,
Светлана Бондарчук устроила фотосессию
Беременная Меган Маркл тайно посетила
Звезда «Дом-2» Рита Агибалова сообщила
Просмотреть все новости