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Юлия Проскурякова опровергла слухи о брачном контракте с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова опровергла слухи о том, что их с Игорем Николаевым связывает брачный контракт. Ответить на вопросы со стороны поклонников певица решила в сети Instagram.
Юлия Проскурякова опровергла слухи о брачном контракте с Игорем Николаевым

В своем профиле Юлия Проскурякова опубликовала пост, где отметила, что в последнее время ей в личные сообщения поступают многочисленные вопросы. Чтобы удовлетворить интерес интернет-аудитории, она пообещала ответить на все обращения в комментариях. Многие начали интересоваться, действительно ли ее и Игоря Николаева связывает брачный контракт, но на это певица ответила отрицательно. Такого рода информацию Проскурякова назвала не более чем сплетнями представителей “желтой прессы”.

Рассказала артистка и том, что не смогла бы простить мужчину, если он поднимет на нее руку, и после такого инцидента непременно бросила бы его. Обиды на Наташу Королеву за нелестные высказывания в ее адрес Юлия Проскурякова не таит. Певица призналась, что не ревнует Игоря Николаева, а слухи о его якобы изменах считает не соответствующими действительности.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:30

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