Юлия Проскурякова опровергла слухи о брачном контракте с Игорем Николаевым

В своем профиле Юлия Проскурякова опубликовала пост, где отметила, что в последнее время ей в личные сообщения поступают многочисленные вопросы. Чтобы удовлетворить интерес интернет-аудитории, она пообещала ответить на все обращения в комментариях. Многие начали интересоваться, действительно ли ее и Игоря Николаева связывает брачный контракт, но на это певица ответила отрицательно. Такого рода информацию Проскурякова назвала не более чем сплетнями представителей “желтой прессы”.Рассказала артистка и том, что не смогла бы простить мужчину, если он поднимет на нее руку, и после такого инцидента непременно бросила бы его. Обиды на Наташу Королеву за нелестные высказывания в ее адрес Юлия Проскурякова не таит. Певица призналась, что не ревнует Игоря Николаева, а слухи о его якобы изменах считает не соответствующими действительности.