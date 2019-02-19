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Композитор Юрий Антонов рассказал, как отпразднует 74-летие

Отечественный композитор Юрий Антонов рассказал поклонникам, как он планирует отметить свой день рождения. Выдающемуся деятелю культуры 19 февраля исполняется 74 года.
Композитор Юрий Антонов рассказал, как отпразднует 74-летие

В беседе с журналистами Юрий Антонов отметил, что свое 74-летие намеревается отмечать достаточно скромно. Композитор планирует пригласить только близких друзей, с которыми позволит себе выпить несколько бокалов вина. Одним из первых поздравил именинника с днем рождения его товарищ и коллега Игорь Скляр.

Родился Юрий Антонов 1945 году, со временем его семья переехала в Беларусь. С юных лет будущий композитор увлекался музыкой, а в 14 лет даже стал во главе хора в депо, за что имел зарплату порядка 60 рублей. После окончания училища артист устроился на место преподавателя в музыкальную школу, а его эстрадная карьера стартовала с выступлений в составе ансамбля “Поющие гитары”.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:24

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