Композитор Юрий Антонов рассказал, как отпразднует 74-летие





В беседе с журналистами Юрий Антонов отметил, что свое 74-летие намеревается отмечать достаточно скромно. Композитор планирует пригласить только близких друзей, с которыми позволит себе выпить несколько бокалов вина. Одним из первых поздравил именинника с днем рождения его товарищ и коллега Игорь Скляр.Родился Юрий Антонов 1945 году, со временем его семья переехала в Беларусь. С юных лет будущий композитор увлекался музыкой, а в 14 лет даже стал во главе хора в депо, за что имел зарплату порядка 60 рублей. После окончания училища артист устроился на место преподавателя в музыкальную школу, а его эстрадная карьера стартовала с выступлений в составе ансамбля “Поющие гитары”.