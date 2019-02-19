Диетологи: На Масленицу можно съесть не больше трех блинов в день
Диетолог Наталья Денисова заявила, что на Масленицу в день лучше всего есть не больше трех блинов. Это связано с тем, что данные мучные изделия очень калорийные и тяжёлые для пищеварения.
Наталья Денисова рассказала, что 100 граммов блинов содержат в себе около 200 калорий. Также диетолог напомнила, что если данный мучной продукт употреблять с рыбой, сметаной или мясом, то его калорийность повышается в несколько раз. Специалист заявила, что на Масленицу можно кушать не больше трех блинов, и лучше всего, если это будет на завтрак. Чтобы получить больше пользы от блюда, можно его употребить с медом или творогом.
Также диетолог заявила, что не стоит употреблять много блинов с икрой, лучше съесть совсем чуть-чуть, тогда не будет тяжести в желудке. Она напомнила, что ранее традиционное блюдо на Масленицу готовили из гречневой муки, которая содержит больше клетчатки и является менее калорийной. Чтобы снизить энергетическую ценность блинов, при их приготовлении нужно использовать очищенную воду или молоко с 0% жирности.
Наталья Денисова рассказала, что 100 граммов блинов содержат в себе около 200 калорий. Также диетолог напомнила, что если данный мучной продукт употреблять с рыбой, сметаной или мясом, то его калорийность повышается в несколько раз. Специалист заявила, что на Масленицу можно кушать не больше трех блинов, и лучше всего, если это будет на завтрак. Чтобы получить больше пользы от блюда, можно его употребить с медом или творогом.
Также диетолог заявила, что не стоит употреблять много блинов с икрой, лучше съесть совсем чуть-чуть, тогда не будет тяжести в желудке. Она напомнила, что ранее традиционное блюдо на Масленицу готовили из гречневой муки, которая содержит больше клетчатки и является менее калорийной. Чтобы снизить энергетическую ценность блинов, при их приготовлении нужно использовать очищенную воду или молоко с 0% жирности.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:39