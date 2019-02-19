АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

В Австралии робота обучили находить и уничтожать сорняки

В Австралии специально созданного робота обучили искать и уничтожать в поле сорняки, препятствующие росту культурных растений. Устройство приводится в движение электромоторами, блок управления расположен в центре конструкции.
В Австралии робота обучили находить и уничтожать сорняки

Машина, после обнаружения сорной травы, осуществляет опрыскивание гербицидом, все процессы происходят автоматически. Создание сельскохозяйственного робота отражает общую тенденцию по изменению обработки полей. Современные трактора работают в полуавтоматическом режиме, при этом они сами отслеживают путь. Данный режим позволяет охватывать большие агротерритории. Инженеры-робототехники впервые представили устройство SwagBot в 2016 году. В настоящее время машина прошла усовершенствование. Эксперты указывают на оригинальную конструкцию робота, он перемещается на выносных опорах с колесами поворотного типа. В центре установлены видеокамеры и антенна для дистанционного управления. Манипулятор расположен под корпусом, там же имеется распылитель химических средств.

Робот обнаруживает сорняки, используя алгоритм компьютерного зрения. Это позволяет распознавать сорную траву Nassella trichotoma, занесенную из Южной Америки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи: На Масленицу можно съесть
Юлия Проскурякова опровергла слухи о
Композитор Юрий Антонов рассказал, как
В Австралии робота обучили находить и
Роман Супер прокомментировал призыв
Меган Маркл отказалась от услуг
Диетологи рассказали о пользе и
Госдума запретила военнослужащим
Лера Кудрявцева показала видео с
Виктория Бекхэм показала беспорядок в
Экс-участница «Дом-2» Ольга Жарикова
В новом тату Леди Гаги поклонники
В РФ резко возросли продажи игровых
Клиника Елены Малышевой оштрафована за
СМИ выяснили, как сложилась судьба
Ученые: Вымирание насекомых может
Поклонники Ани Лорак раскритиковали
Джеймс Кэмерон рассекретил подробности
Химики и антропологи узнали о рационе
Отец и сын Децла конфликтуют из-за
В возрасте 85 лет скончался модельер
Между Ольгой Рапунцель и Аленой
Физики объяснили появление горящей
Оперный певец Владимир Атлантов
В 2019 году бренд Geely готовит для
Витас сообщил о "незначительных
Ученые представили новый метод борьбы с
Супруга Андрея Черкасова Кристина
Анна Седокова показала поклонникам свои
В честь Дня защитника Отечества Москву
Просмотреть все новости