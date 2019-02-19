В Австралии робота обучили находить и уничтожать сорняки





Машина, после обнаружения сорной травы, осуществляет опрыскивание гербицидом, все процессы происходят автоматически. Создание сельскохозяйственного робота отражает общую тенденцию по изменению обработки полей. Современные трактора работают в полуавтоматическом режиме, при этом они сами отслеживают путь. Данный режим позволяет охватывать большие агротерритории. Инженеры-робототехники впервые представили устройство SwagBot в 2016 году. В настоящее время машина прошла усовершенствование. Эксперты указывают на оригинальную конструкцию робота, он перемещается на выносных опорах с колесами поворотного типа. В центре установлены видеокамеры и антенна для дистанционного управления. Манипулятор расположен под корпусом, там же имеется распылитель химических средств.Робот обнаруживает сорняки, используя алгоритм компьютерного зрения. Это позволяет распознавать сорную траву Nassella trichotoma, занесенную из Южной Америки.