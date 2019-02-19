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Супруга Андрея Черкасова Кристина Ослина опубликовала фото паспорта с новой фамилией

Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2», а по совместительству и супруге Андрея Черкасова – Кристине Ослиной пришлось опубликовать в личном микроблоге фотографию своего паспорта, чтобы доказать публике, что они на самом деле расписались.

Как оказалось, многие телезрители «Дома-2» не верили в то, что Андрей и Кристина на самом деле стали официальной семье.

Супруга Андрея Черкасова Кристина Ослина опубликовала фото паспорта с новой фамилией

Дело в том, что фанаты телестройки были убеждены, что главный холостяк проекта никогда не жениться, а только будет продолжать пользоваться своей известностью, чтобы встречаться с привлекательными девушками.

Впрочем, теперь у зрителей не должно остаться сомнений, ведь Ослина поспешила обнародовать фото своего паспорта, на котором указана ее новая фамилия.

«Черкасова Кристина Вячеславовна. Прошу любить и жаловать», - подметила супруга Андрея Черкасова.


Супруга Андрея Черкасова Кристина Ослина опубликовала фото паспорта с новой фамилией

Нужно сказать, что пост Кристины не остался незамеченным. Меньше чем за сутки он набрал почти 23 тысячи лайков и большое количество комментариев, в которых подписчики блондинки, не заставив себя долго ждать, принялись поздравлять свою любимицу.

«Кристинка, поздравляю тебя! Наконец-то многие убедятся в том, что вы с Андреем на самом деле теперь муж и жена! Любим вас!», «Ослина или Черкасова же теперь.. Неожиданно, конечно, для меня.. Я думала, вы ради рейтингов о своей свадьбе говорите, а оказывается», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:12

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