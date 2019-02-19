Супруга Андрея Черкасова Кристина Ослина опубликовала фото паспорта с новой фамилией

«Черкасова Кристина Вячеславовна. Прошу любить и жаловать», - подметила супруга Андрея Черкасова.

«Кристинка, поздравляю тебя! Наконец-то многие убедятся в том, что вы с Андреем на самом деле теперь муж и жена! Любим вас!», «Ослина или Черкасова же теперь.. Неожиданно, конечно, для меня.. Я думала, вы ради рейтингов о своей свадьбе говорите, а оказывается», - пишут в Сети.

Как оказалось, многие телезрители «Дома-2» не верили в то, что Андрей и Кристина на самом деле стали официальной семье.Дело в том, что фанаты телестройки были убеждены, что главный холостяк проекта никогда не жениться, а только будет продолжать пользоваться своей известностью, чтобы встречаться с привлекательными девушками.Впрочем, теперь у зрителей не должно остаться сомнений, ведь Ослина поспешила обнародовать фото своего паспорта, на котором указана ее новая фамилия.Нужно сказать, что пост Кристины не остался незамеченным. Меньше чем за сутки он набрал почти 23 тысячи лайков и большое количество комментариев, в которых подписчики блондинки, не заставив себя долго ждать, принялись поздравлять свою любимицу.