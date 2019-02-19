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Меган Маркл отказалась от услуг профессиональных визажистов и стилистов

Ради хорошего вида Меган Маркл не пользуется услугами со стороны профессиональных визажистов и стилистов. Макияж и прическу супруга принца Гарри предпочитает делать самостоятельно.
Меган Маркл отказалась от услуг профессиональных визажистов и стилистов

К преимуществам королевской жизни относится наличие большого количества привилегий. К примеру, не так давно стало известно, что туфли для Елизаветы II разнашивает специально нанятая для этого женщина, благодаря чему при публичных выходах королева может не опасаться, что обувь будет натирать ноги. Также многие уверены, что своим роскошным внешним видом представители британской короны обязаны команде профессионалов, включающей стилистов и визажистов.
Меган Маркл отказалась от услуг профессиональных визажистов и стилистов

Однако Меган Маркл к подобным услугам не прибегает, поскольку предпочитает самостоятельно накладывать макияж и делать прически. По данным СМИ, единственным исключением стало бракосочетание с принцем Гарри, в тот день бывшая актриса позаботилась о том, чтобы выглядеть идеально.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:04

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