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В новом тату Леди Гаги поклонники разглядели послание Брэдли Куперу

В новом тату Леди Гаги ее поклонники сумели разглядеть послание к актеру Брэдли Куперу. Внимание фанатов привлек рисунок на руке 32-летней певицы, где изображены ноты.
В новом тату Леди Гаги поклонники разглядели послание Брэдли Куперу

На новое тату Леди Гага решилась совсем недавно, притом сделала певица сразу несколько рисунков. Первый оказался цветком на спине, второй — нотами на руке, прочесть которые можно как “GAGA”. Однако самые наблюдательные поклонники певицы предположили, что в действительности в музыкальных символах зашифрованы инициалы “BCBC”, что может служить указанием на имя и фамилию Брэдли Купера.

Такую теорию озвучили те, кто подозревает исполнительницу и актера в тайном романе. Многие после выхода на экраны ленты “Звезда родилась” не могут поверить в то, что знаменитостей связывают только дружеские чувства. Впрочем, сами Леди Гага и Брэдли Купер в реальной жизни не давали каких-либо веских поводов подозревать их в романтической связи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:39

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