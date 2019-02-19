В новом тату Леди Гаги поклонники разглядели послание Брэдли Куперу

На новое тату Леди Гага решилась совсем недавно, притом сделала певица сразу несколько рисунков. Первый оказался цветком на спине, второй — нотами на руке, прочесть которые можно как “GAGA”. Однако самые наблюдательные поклонники певицы предположили, что в действительности в музыкальных символах зашифрованы инициалы “BCBC”, что может служить указанием на имя и фамилию Брэдли Купера.Такую теорию озвучили те, кто подозревает исполнительницу и актера в тайном романе. Многие после выхода на экраны ленты “Звезда родилась” не могут поверить в то, что знаменитостей связывают только дружеские чувства. Впрочем, сами Леди Гага и Брэдли Купер в реальной жизни не давали каких-либо веских поводов подозревать их в романтической связи.