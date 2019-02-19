В РФ резко возросли продажи игровых консолей





В прошлом году объединённая компания «Связной-Евросеть» реализовала в России 620 тысяч подобных устройств. Суммарная выручка, полученная от розничных продаж игрового оборудования, составила 12,5 млрд рублей. Специалисты в данной области указывают на рост популярности игровой индустрии в целом. Приставка PlayStation 4 японской компании Sony признана лидером, её доля на российском рынке составляет 62%. Отмечена и популярность Xbox One, её доля - 12%. На третьей позиции находится консоль Nintendo Switch с показателем 6%.Самый заметный прирост популярности наблюдается у данной портативной консоли. Количество проданных экземпляров увеличилось на 87%, прибыль возросла на 79%.