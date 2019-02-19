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В РФ резко возросли продажи игровых консолей

В РФ возросли продажи игровых консолей на 31%. На протяжении 2018 года рост произошел как в штучном, так и в денежном выражении. Эксперты указывают на популярность Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation.
В РФ резко возросли продажи игровых консолей

В прошлом году объединённая компания «Связной-Евросеть» реализовала в России 620 тысяч подобных устройств. Суммарная выручка, полученная от розничных продаж игрового оборудования, составила 12,5 млрд рублей. Специалисты в данной области указывают на рост популярности игровой индустрии в целом. Приставка PlayStation 4 японской компании Sony признана лидером, её доля на российском рынке составляет 62%. Отмечена и популярность Xbox One, её доля - 12%. На третьей позиции находится консоль Nintendo Switch с показателем 6%.

Самый заметный прирост популярности наблюдается у данной портативной консоли. Количество проданных экземпляров увеличилось на 87%, прибыль возросла на 79%.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:33

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