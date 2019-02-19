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Ученые: Вымирание насекомых может привести к гибели человечества

Экологи из Китая и Австралии предупредили о катастрофе, связанной с массовым вымиранием насекомых. Ученые уверены, что через 100 лет на Земле не останется ни одного представителя членистоногих, и это может привести к гибели человечества.

Ученые: Вымирание насекомых может привести к гибели человечества

Ежегодно количество насекомых на планете сокращается на 2,5%. Представители мира науки объяснили: исчезновение бабочек, мотыльков, пчел и других насекомых вызвано не изменениями климатических условий, а прогрессивной деятельностью людей.

Сельскохозяйственное производство «улучшает» свою урожайность, используя огромное количество различных пестицидов и удобрений, что оказывает негативное влияние на насекомых.

Специалисты делают неутешительные выводы: если на планете исчезнут насекомые, то после этого начнут исчезать растения, травоядные животные, хищники, а без этих, необходимых для жизнедеятельности человека представителей флоры и фауны, погибнут и люди.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:16

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