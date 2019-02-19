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Госдума запретила военнослужащим использовать гаджеты во время службы

В Госдуме приняли меры по безопасности военнослужащих . Принят закон, запрещающий пользоваться гаджетом во время службы.

Госдума запретила военнослужащим использовать гаджеты во время службы

Законопроект предполагает , что военные не смогут иметь при себе любые устройства, которые служат передачей любых материалов и геопозиций. Отмечается, что запрет распространяется и на любые публикации со стороны служащих касательно себя, своих сослуживцев и родных.

Авторы проекта считают, что такая предусмотрительность способна обеспечить повышенную безопасность российской армии, так как в данный момент она составляет большой интерес для разведки других государств. Они отмечают, что личные данные могут быть использованы для информационного и психологического воздействия.

Данный законопроект был разработан Министерством обороны и внесен правительством еще 2 года назад. Периодически проект расширяли разными примечаниями и дополнениями. Известно, что подобная утечка информации из-за публикаций в социальных сетях со стороны солдат уже была неоднократно замечена.



 
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Политика
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:55

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