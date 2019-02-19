Виктория Бекхэм показала беспорядок в гостиничном номере
Виктория Бекхэм показала поклонникам беспорядок в своём гостиничном номере отеля Mark. Звезда призналась, что её супруг пришёл бы от вида её комнаты в панику.
Во время деловой поездки Бекхэм на несколько дней остановилась в отеле, где в спешке устроила настоящий беспорядок. На своём YouTube-канале экс-участница Spice Girls в прямой трансляции показала, как привыкла жить в гостиницах. В люксе Нью-Йорка Бекхэм позволяет себе не заправлять постель, разбрасывать повсюду бутылки и полотенца, а раскрытый чемодан так и остался на кровати.
Не в лучшем состоянии оказалась и ванная комната постоялицы. Там она разбросала косметички, бутылочки с косметикой и ватные диски. На камеру Бекхэм любит снимать уроки макияжа, но не спешит после них убираться.
Также дизайнер воспользовалась случаем, чтобы рассказать, как укладывает волосы, придавая им блеск. Убирая торчащие пряди, звезда расчёсывается щёткой, похожей на зубную. Путешествием Бекхэм в Нью-Йорк поделилось издание Dailymail.
Во время деловой поездки Бекхэм на несколько дней остановилась в отеле, где в спешке устроила настоящий беспорядок. На своём YouTube-канале экс-участница Spice Girls в прямой трансляции показала, как привыкла жить в гостиницах. В люксе Нью-Йорка Бекхэм позволяет себе не заправлять постель, разбрасывать повсюду бутылки и полотенца, а раскрытый чемодан так и остался на кровати.
"Моя комната - свалка, - сразу предупредила поклонников модельер. - Дэвид очень аккуратный. Это вызвало бы у него приступ паники".
Не в лучшем состоянии оказалась и ванная комната постоялицы. Там она разбросала косметички, бутылочки с косметикой и ватные диски. На камеру Бекхэм любит снимать уроки макияжа, но не спешит после них убираться.
Также дизайнер воспользовалась случаем, чтобы рассказать, как укладывает волосы, придавая им блеск. Убирая торчащие пряди, звезда расчёсывается щёткой, похожей на зубную. Путешествием Бекхэм в Нью-Йорк поделилось издание Dailymail.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:46