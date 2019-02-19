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Диетологи рассказали о пользе и побочных эффектах краш-диеты

Эксперты рассказали, что краш-диета весьма эффективна для похудения и помогает снизить уровень сахара в крови и риск инфаркта. Но также у данного способа питания есть побочные эффекты, в виде тошноты, головных болей и усталости.

Диетологи рассказали о пользе и побочных эффектах краш-диеты

Краш-диета основана на том, чтобы на 12 недель снизить калорийность рациона приблизительно до 800-1200 калорий в день, употребляя при этом только специальные коктейли и супы. Ученые провели исследование, в котором приняли участие 278 человек, страдающих избыточным весом. Испытуемые были разделены на 2 группы, одна строго придерживалась краш-диеты, другая просто получала советы по поводу питания. Результаты показали, что люди сидящие на диете, смогли похудеть за год в среднем на 10 килограммов и снизить риск инфаркта и уровень сахара в крови на ближайшие несколько лет, а также удержать данный вес. Участники второй группы смогли похудеть в среднем на 3 килограмма.

Но при этом у всех добровольцев наблюдались побочные эффекты в виде тошноты, головных болей и усталости. По этой причине эксперты считают, что прежде чем начать краш-диету необходимо обратится к диетологу, который правильно рассчитать калории и поможет сохранить достигнутый результат, чтобы не навредить собственному организму.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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