Диетологи рассказали о пользе и побочных эффектах краш-диеты





Краш-диета основана на том, чтобы на 12 недель снизить калорийность рациона приблизительно до 800-1200 калорий в день, употребляя при этом только специальные коктейли и супы. Ученые провели исследование, в котором приняли участие 278 человек, страдающих избыточным весом. Испытуемые были разделены на 2 группы, одна строго придерживалась краш-диеты, другая просто получала советы по поводу питания. Результаты показали, что люди сидящие на диете, смогли похудеть за год в среднем на 10 килограммов и снизить риск инфаркта и уровень сахара в крови на ближайшие несколько лет, а также удержать данный вес. Участники второй группы смогли похудеть в среднем на 3 килограмма.Но при этом у всех добровольцев наблюдались побочные эффекты в виде тошноты, головных болей и усталости. По этой причине эксперты считают, что прежде чем начать краш-диету необходимо обратится к диетологу, который правильно рассчитать калории и поможет сохранить достигнутый результат, чтобы не навредить собственному организму.