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Поклонники Ани Лорак раскритиковали певицу за откровенный наряд на концерте

Ани Лорак подверглась критике со стороны поклонников из-за слишком откровенного, по мнению публики, наряда. В таком виде появилась певица на своем концерте в Ессентуки.
Поклонники Ани Лорак раскритиковали певицу за откровенный наряд на концерте

Видео с выступления Ани Лорак опубликовала в своем Instagram, отметив, что провела там невероятный вечер. Перед зрителями артистка презентовала свое шоу “Дива”, появившись на сцене в синем боди, открывающем вид на фигуру знаменитости. Позже образ звезда сменила, выступая уже в пикантном платье.

Фолловеры Ани Лорак раскритиковали кумира за выбранный наряд, который им больше напомнил купальник. Многие посчитали такой образ крайне неуместным, хотя и оценили стройность фигуры артистки. По мнению интернет-аудитории, хорошему солисту не нужно демонстрировать свое тело, а такой облик Лорак выглядит, как попытка отвлечь внимания зрителей от промашек в исполнении. Некоторые юзеры пошутили, что певица просто забыла надеть платье, другие пожаловались, что “устали от трусов”.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:09

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