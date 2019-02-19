Поклонники Ани Лорак раскритиковали певицу за откровенный наряд на концерте

Видео с выступления Ани Лорак опубликовала в своем Instagram, отметив, что провела там невероятный вечер. Перед зрителями артистка презентовала свое шоу “Дива”, появившись на сцене в синем боди, открывающем вид на фигуру знаменитости. Позже образ звезда сменила, выступая уже в пикантном платье.Фолловеры Ани Лорак раскритиковали кумира за выбранный наряд, который им больше напомнил купальник. Многие посчитали такой образ крайне неуместным, хотя и оценили стройность фигуры артистки. По мнению интернет-аудитории, хорошему солисту не нужно демонстрировать свое тело, а такой облик Лорак выглядит, как попытка отвлечь внимания зрителей от промашек в исполнении. Некоторые юзеры пошутили, что певица просто забыла надеть платье, другие пожаловались, что “устали от трусов”.