Ольга Бузова призналась, что набрала несколько лишних килограмм во время последней болезни
Поющая телеведущая Ольга Бузова чуть не поругалась со своим коллегой по съемочной площадке «Дом-2» Владом Кадони.
Дело в том, что Кадони в шутку заявил Бузовой, что она набрала, за то время пока болела, примерно 20 килограмм, а также указал на то, что у телезнаменитости стали «необъятными ляхи».
Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый Stories, который за считанные минуты разлетелся по всем социальным сетям. На видеозаписи Бузова говорит Кадони, что набрала несколько лишних килограммов «пока болела», на что Влад согласился с Ольгой.
По реакции Ольги можно сказать только одно – она не ожидала услышать от своего коллеги подобные слова. Бузова указала на то, что была просто-таки убеждена в том, что Кадони наоборот скажет, что все у нее хорошо с фигурой.
Впрочем, в следующем Stories Бузова решила признаться подписчикам, что на самом деле «немножко набрала» вес пока болела, ведь она в этот период только лежала и кушала, и почти никуда не выходила.
Дело в том, что Кадони в шутку заявил Бузовой, что она набрала, за то время пока болела, примерно 20 килограмм, а также указал на то, что у телезнаменитости стали «необъятными ляхи».
Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый Stories, который за считанные минуты разлетелся по всем социальным сетям. На видеозаписи Бузова говорит Кадони, что набрала несколько лишних килограммов «пока болела», на что Влад согласился с Ольгой.
«Я видел, что ты набрала.. Ты посмотри, килограммов 20 добавилось! Посмотри, какие ляхи стали необъятные», - заявляет ведущий «Дома-2».
По реакции Ольги можно сказать только одно – она не ожидала услышать от своего коллеги подобные слова. Бузова указала на то, что была просто-таки убеждена в том, что Кадони наоборот скажет, что все у нее хорошо с фигурой.
«Я специально сказала, что поправилась, чтобы ты сказал, что ничего ты не поправилась..Че серьезно поправилась», - спросила Ольга Влада.
Впрочем, в следующем Stories Бузова решила признаться подписчикам, что на самом деле «немножко набрала» вес пока болела, ведь она в этот период только лежала и кушала, и почти никуда не выходила.
«Спасибо вам большое, что вы считаете, что я не поправилась, но я все-таки, если честно, немножко, немножко набрала», - призналась Ольга.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:21