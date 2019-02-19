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Ольга Бузова призналась, что набрала несколько лишних килограмм во время последней болезни

Поющая телеведущая Ольга Бузова чуть не поругалась со своим коллегой по съемочной площадке «Дом-2» Владом Кадони.

Дело в том, что Кадони в шутку заявил Бузовой, что она набрала, за то время пока болела, примерно 20 килограмм, а также указал на то, что у телезнаменитости стали «необъятными ляхи».

Ольга Бузова призналась, что набрала несколько лишних килограмм во время последней болезни

Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый Stories, который за считанные минуты разлетелся по всем социальным сетям. На видеозаписи Бузова говорит Кадони, что набрала несколько лишних килограммов «пока болела», на что Влад согласился с Ольгой.

«Я видел, что ты набрала.. Ты посмотри, килограммов 20 добавилось! Посмотри, какие ляхи стали необъятные», - заявляет ведущий «Дома-2».

По реакции Ольги можно сказать только одно – она не ожидала услышать от своего коллеги подобные слова. Бузова указала на то, что была просто-таки убеждена в том, что Кадони наоборот скажет, что все у нее хорошо с фигурой.

Ольга Бузова призналась, что набрала несколько лишних килограмм во время последней болезни

«Я специально сказала, что поправилась, чтобы ты сказал, что ничего ты не поправилась..Че серьезно поправилась», - спросила Ольга Влада.

Впрочем, в следующем Stories Бузова решила признаться подписчикам, что на самом деле «немножко набрала» вес пока болела, ведь она в этот период только лежала и кушала, и почти никуда не выходила.

«Спасибо вам большое, что вы считаете, что я не поправилась, но я все-таки, если честно, немножко, немножко набрала», - призналась Ольга.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:21

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