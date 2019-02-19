Ольга Бузова призналась, что набрала несколько лишних килограмм во время последней болезни

«Я видел, что ты набрала.. Ты посмотри, килограммов 20 добавилось! Посмотри, какие ляхи стали необъятные», - заявляет ведущий «Дома-2».

«Я специально сказала, что поправилась, чтобы ты сказал, что ничего ты не поправилась..Че серьезно поправилась», - спросила Ольга Влада.

«Спасибо вам большое, что вы считаете, что я не поправилась, но я все-таки, если честно, немножко, немножко набрала», - призналась Ольга.



