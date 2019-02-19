Оперный певец Владимир Атлантов отмечает 80-летие





Сам Владимир Атлантов отмечал, что профессию оперного певца считает своего рода стилем жизни. На свет появился тенор в 1939 году в Ленинграде, рос он в музыкальной семье. Артист долгое время выступал на сцене Большого театра, давал мастер-классы, однако по мере обретения популярности решил оставить Россию, успев дать концерты на самых известных площадках по всему миру.На постоянной основе отмечающий свое 80-летие юбиляр проживает в Вене, Австрия. Несмотря на это, Владимир Атлантов неоднократно приезжал в Россию, где давал артистам мастер-классы. Оперный певец достаточно неожиданно завершил свою карьеру, находясь фактически на пике славы. В настоящее же время именинник занимается преимущественно педагогической деятельностью.