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Оперный певец Владимир Атлантов отмечает 80-летие

Известный оперный исполнитель Владимир Атлантов отмечает свое 80-летие. Поклонники и коллеги австрийского и советского артиста его голос называют “золотым”.
Оперный певец Владимир Атлантов отмечает 80-летие

Сам Владимир Атлантов отмечал, что профессию оперного певца считает своего рода стилем жизни. На свет появился тенор в 1939 году в Ленинграде, рос он в музыкальной семье. Артист долгое время выступал на сцене Большого театра, давал мастер-классы, однако по мере обретения популярности решил оставить Россию, успев дать концерты на самых известных площадках по всему миру.

На постоянной основе отмечающий свое 80-летие юбиляр проживает в Вене, Австрия. Несмотря на это, Владимир Атлантов неоднократно приезжал в Россию, где давал артистам мастер-классы. Оперный певец достаточно неожиданно завершил свою карьеру, находясь фактически на пике славы. В настоящее же время именинник занимается преимущественно педагогической деятельностью.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:39

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