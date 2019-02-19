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«Завидовская Поляна» – 15 соток в Подмосковье рядом с Медиадеревней каждому желающему

В соответствиями с положениями указов Владимира Путина и в рамках Земельного кодекса РФ в Лотошинском муниципальном районе Мособласти реализуется программа по созданию новых садовых товариществ. Администрация района проявляет живой интерес к повышению социально-экономического развития территорий, и поэтому оказывает всемерное содействие в реализации программы.

Лотошинье славится своими лесами и озерами. Здесь чистейший воздух и минимум промышленности. Три товарищества – СТСН «Завидовская поляна», «Медиадеревня» и «Юристы» - строятся в непосредственной близости к Государственному заповеднику «Завидово» и всего в 4 километрах от города Лотошино.
«Завидовская Поляна» – 15 соток в Подмосковье рядом с Медиадеревней каждому желающему

И если в «Медиадеревне» и «Юристах» участки смогут получить только люди, связанные с соответствующими профессиями, то «Завидовская поляна» открыта для каждого желающего. Любой может подать заявку и получить совершенно бесплатно участок в 15 соток.
После завершения строительства участок можно будет оформить в собственность. Кроме того, поскольку товарищество расположено в юридических пределах города, здесь без проблем можно получить прописку или временную регистрацию.

Всем жильцам предлагается оформить рассрочку расходов на строительство благодаря специальной программе Лотошинского домостроительного комбината. Администрация района будет содействовать в благоустройстве. У жильцов будет доступ не только ко всем самым необходимым объектам инфраструктуры, но и к большому количеству различных дополнительных услуг – спортивный центр, итальянское кафе, бассейны, сауна, массаж, салоны красоты и так далее.

Вдоль участка товарищества проходит асфальтированное шоссе. Также можно будет без лишних сложностей подключить газ.

На плечи членов товарищества лягут лишь общехозяйственные расходы – охрана, водоснабжение, электричество и так далее.

Для вступления в товарищество «Завидовская поляна» направляйте заявление на электронную почту: alex@mos.news. Бланк заявления можно найти здесь. По всем вопросам обращайтесь к заместителю председателя по почте alex@mos.news и по телефону +7 (985) 459-63-53 (с 9 до 20).

Подробная информация на сайте - https://mos.news/news/society/zavidovskaya_polyana_15_sotok_v_podmoskove_ryadom_s_mediaderevney_kazhdomu_zhelayushchemu/



 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:21

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