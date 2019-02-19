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Джеймс Кэмерон рассекретил подробности сюжета фильма "Аватар 2"

Известный канадский кинорежиссер, продюсер, сценарист и монтажер Джеймс Кэмерон рассекретил подробности сюжета научно-фантастического фильма «Аватар 2». Съемки второй и третьей части закончились ещё в 2018 году, однако деятель киноискусства сообщил о первых подробностях новой части только сейчас изданию Empire.
Джеймс Кэмерон рассекретил подробности сюжета фильма "Аватар 2"

Согласно сюжету, в картине «Аватар 2» идет речь о событиях, разворачивающихся через несколько лет после оригинальной части. У Джейка и Нейтири своя семья – они воспитывают 8-летнюю дочь. Эпизод сняли от лица наследницы, ставшей свидетельницей конфликта между отцом и матерью. Джеймс Кэмерон рассказал журналистам, что ссора Джейка и Найтири – самая важная сцена киноновинки. Сэм Уорингтон, исполняющий главную роль пережил «непростые вещи», так как ему пришлось сниматься во второй и третьей части одновременно, отметил создатель сиквела.

Для «Аватара 2» и «Аватара 3» удалось отснять сцены с захватом движений персонажей, но еще нужно снять остальные сцены с «живыми» актерами. По мнению режиссера, на это может уйти около пяти месяцев, так как предстоит работа по съемкам двух картин. Известно, что новая часть интересного проекта будет представлена в 2020 году 17 декабря.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:04

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