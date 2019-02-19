Джеймс Кэмерон рассекретил подробности сюжета фильма "Аватар 2"





Согласно сюжету, в картине «Аватар 2» идет речь о событиях, разворачивающихся через несколько лет после оригинальной части. У Джейка и Нейтири своя семья – они воспитывают 8-летнюю дочь. Эпизод сняли от лица наследницы, ставшей свидетельницей конфликта между отцом и матерью. Джеймс Кэмерон рассказал журналистам, что ссора Джейка и Найтири – самая важная сцена киноновинки. Сэм Уорингтон, исполняющий главную роль пережил «непростые вещи», так как ему пришлось сниматься во второй и третьей части одновременно, отметил создатель сиквела.Для «Аватара 2» и «Аватара 3» удалось отснять сцены с захватом движений персонажей, но еще нужно снять остальные сцены с «живыми» актерами. По мнению режиссера, на это может уйти около пяти месяцев, так как предстоит работа по съемкам двух картин. Известно, что новая часть интересного проекта будет представлена в 2020 году 17 декабря.