Отец и сын Децла конфликтуют из-за документального фильма о рэпере





О своем намерении взяться за создание документального проекта Роман Супер сообщил накануне, надеясь собрать на эти цели 3,5 млн рублей. При этом указанную сумму журналист планирует выручить за 42 дня. Сам деятель отметил, что просто хочет рассказать правдивую историю одного из основателей хип-хопа в России. Инициативу поддержал Александр Толмацкий, отец Децла, с которым тот в последнее время не общался.Тони, 13-летний сын Кирилла Толмацкого, в комментариях под постом Романа Супер высказался против того, чтобы журналист собирал средства от имени его семьи, а самого деятеля назвал “аферистом”. Подросток считает ненормальным то, что с момента похорон Децла не прошло и 40 дней, а посторонние люди уже желают на этом заработать. Дедушка попытался успокоить внука, но тот остался на своей позиции.