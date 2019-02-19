Витас сообщил о "незначительных изменениях" в голосе
В одном из своих интервью певец Витас сообщил о "незначительных изменениях" в голосе. Также исполнитель рассказал, что постоянно тренирует свои голосовые связки.
Певец Витас стал знаменитым благодаря своему необычному голосу. Насчет вокальных данных этого исполнителя ходит множество слухов, но знаменитость старался на них не реагировать. В недавнем интервью певец рассказал, что с годами его голос перенес "незначительные изменения". Но, чтобы не потерять силу своих голосовых связок, знаменитость продолжает их тренировать.
Также Витас затронул тему успеха музыкантов и сообщил, что для это совершенно не важно, какие у тебя вокальные данные. В пример исполнитель привел короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, который по его мнению, обладал лишь "комнатным голосом". Витас уверен, что стать знаменитым на весь мир музыканту помогло обаяние, а не голос. Также Витас уверен, что главное в карьере певца - это честность с фанатами, но сейчас многие знаменитости часто притворяются перед поклонниками.
Певец Витас стал знаменитым благодаря своему необычному голосу. Насчет вокальных данных этого исполнителя ходит множество слухов, но знаменитость старался на них не реагировать. В недавнем интервью певец рассказал, что с годами его голос перенес "незначительные изменения". Но, чтобы не потерять силу своих голосовых связок, знаменитость продолжает их тренировать.
Также Витас затронул тему успеха музыкантов и сообщил, что для это совершенно не важно, какие у тебя вокальные данные. В пример исполнитель привел короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, который по его мнению, обладал лишь "комнатным голосом". Витас уверен, что стать знаменитым на весь мир музыканту помогло обаяние, а не голос. Также Витас уверен, что главное в карьере певца - это честность с фанатами, но сейчас многие знаменитости часто притворяются перед поклонниками.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24