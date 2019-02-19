Витас сообщил о "незначительных изменениях" в голосе





Певец Витас стал знаменитым благодаря своему необычному голосу. Насчет вокальных данных этого исполнителя ходит множество слухов, но знаменитость старался на них не реагировать. В недавнем интервью певец рассказал, что с годами его голос перенес "незначительные изменения". Но, чтобы не потерять силу своих голосовых связок, знаменитость продолжает их тренировать.Также Витас затронул тему успеха музыкантов и сообщил, что для это совершенно не важно, какие у тебя вокальные данные. В пример исполнитель привел короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, который по его мнению, обладал лишь "комнатным голосом". Витас уверен, что стать знаменитым на весь мир музыканту помогло обаяние, а не голос. Также Витас уверен, что главное в карьере певца - это честность с фанатами, но сейчас многие знаменитости часто притворяются перед поклонниками.