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Витас сообщил о "незначительных изменениях" в голосе

В одном из своих интервью певец Витас сообщил о "незначительных изменениях" в голосе. Также исполнитель рассказал, что постоянно тренирует свои голосовые связки.

Витас сообщил о "незначительных изменениях" в голосе

Певец Витас стал знаменитым благодаря своему необычному голосу. Насчет вокальных данных этого исполнителя ходит множество слухов, но знаменитость старался на них не реагировать. В недавнем интервью певец рассказал, что с годами его голос перенес "незначительные изменения". Но, чтобы не потерять силу своих голосовых связок, знаменитость продолжает их тренировать.

Витас сообщил о "незначительных изменениях" в голосе

Также Витас затронул тему успеха музыкантов и сообщил, что для это совершенно не важно, какие у тебя вокальные данные. В пример исполнитель привел короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, который по его мнению, обладал лишь "комнатным голосом". Витас уверен, что стать знаменитым на весь мир музыканту помогло обаяние, а не голос. Также Витас уверен, что главное в карьере певца - это честность с фанатами, но сейчас многие знаменитости часто притворяются перед поклонниками.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

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