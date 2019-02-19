В 2019 году бренд Geely готовит для России три новых авто





Все новинки производства Geely были представлены в прошлом году на презентации в Московском автосалоне. Уже во втором квартале в дилерские центры поступит хэтчбек Geely GS, имеющий 1,8-литровый мотор и молодежный экстерьер. Вторым на очереди окажется гибридный седан Geely GE, электрический запас хода модели равен 60 км. В среднем на 100 км пути водитель будет тратить всего 1,6 литра бензина. Последним в списке стоит кроссовер Geely SX11, под капотом которого установлен двигатель на 1.5 литра, способный генерировать 177 лошадиных сил.Сведения о стоимости и комплектациях китайских моделей непосредственно для России пока представителями производителя из Поднебесной не раскрываются. Известно только, что все авто окажутся представлены на рынке РФ уже до конца текущего года.