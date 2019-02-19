В 2019 году бренд Geely готовит для России три новых авто
Китайский бренд Geely в 2019 году имеет намерение вывести на рынок России три новых авто. Сведения об этом подтвердили в пресс-службе представительства компании в РФ.
Все новинки производства Geely были представлены в прошлом году на презентации в Московском автосалоне. Уже во втором квартале в дилерские центры поступит хэтчбек Geely GS, имеющий 1,8-литровый мотор и молодежный экстерьер. Вторым на очереди окажется гибридный седан Geely GE, электрический запас хода модели равен 60 км. В среднем на 100 км пути водитель будет тратить всего 1,6 литра бензина. Последним в списке стоит кроссовер Geely SX11, под капотом которого установлен двигатель на 1.5 литра, способный генерировать 177 лошадиных сил.
Сведения о стоимости и комплектациях китайских моделей непосредственно для России пока представителями производителя из Поднебесной не раскрываются. Известно только, что все авто окажутся представлены на рынке РФ уже до конца текущего года.
Все новинки производства Geely были представлены в прошлом году на презентации в Московском автосалоне. Уже во втором квартале в дилерские центры поступит хэтчбек Geely GS, имеющий 1,8-литровый мотор и молодежный экстерьер. Вторым на очереди окажется гибридный седан Geely GE, электрический запас хода модели равен 60 км. В среднем на 100 км пути водитель будет тратить всего 1,6 литра бензина. Последним в списке стоит кроссовер Geely SX11, под капотом которого установлен двигатель на 1.5 литра, способный генерировать 177 лошадиных сил.
Сведения о стоимости и комплектациях китайских моделей непосредственно для России пока представителями производителя из Поднебесной не раскрываются. Известно только, что все авто окажутся представлены на рынке РФ уже до конца текущего года.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:30