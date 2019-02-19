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В 2019 году бренд Geely готовит для России три новых авто

Китайский бренд Geely в 2019 году имеет намерение вывести на рынок России три новых авто. Сведения об этом подтвердили в пресс-службе представительства компании в РФ.
В 2019 году бренд Geely готовит для России три новых авто

Все новинки производства Geely были представлены в прошлом году на презентации в Московском автосалоне. Уже во втором квартале в дилерские центры поступит хэтчбек Geely GS, имеющий 1,8-литровый мотор и молодежный экстерьер. Вторым на очереди окажется гибридный седан Geely GE, электрический запас хода модели равен 60 км. В среднем на 100 км пути водитель будет тратить всего 1,6 литра бензина. Последним в списке стоит кроссовер Geely SX11, под капотом которого установлен двигатель на 1.5 литра, способный генерировать 177 лошадиных сил.

Сведения о стоимости и комплектациях китайских моделей непосредственно для России пока представителями производителя из Поднебесной не раскрываются. Известно только, что все авто окажутся представлены на рынке РФ уже до конца текущего года.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:30

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