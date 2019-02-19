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Анна Седокова показала поклонникам свои тренировки по боксу

Анна Седокова решила посещать тренировки по боксу, показав поклонникам, как проходят ее занятия. Соответствующее видео экс-солистка “ВИА Гры” разместила в своем Instagram.
Анна Седокова показала поклонникам свои тренировки по боксу

Анна Седокова старается всегда держать себя в форме, поэтому вынуждена придерживаться различных диет, а также совмещать правильное питание с физическими нагрузками. Недавно звезда смогла добиться идеального пресса, а теперь пытается освоить боксерские навыки, занимаясь с тренером на ринге. В подписи к публикации певица призналась, что это только второе ее занятие, однако еще пару месяцев в таком темпе, и ей можно идти в MMA. На ролике видно, что Седокова усердно работает, задействуя ноги и руки.

Поклонники певицы оценили ее стремление заняться смешанными единоборствами. Публика отметила, что с помощью таких навыков Анна Седокова наверняка сможет за себя постоять. Однако некоторых удивило, что тренер позволил артистке работать голыми руками.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:09

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