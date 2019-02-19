В честь Дня защитника Отечества Москву украсят более 400 поздравительных плакатов





Праздничные плакаты будут украшать афишные тумбы, билборды и остановочные павильоны. Сообщается, что медиафасады домов, расположенных на Новом Арбате, и здания Центрального телеграфа планируют демонстрировать поздравления с 19 февраля и до торжественного мероприятия. Фасады зданий домов-книжек будут отображать ролики с орденами, медалями и российскими солдатами. Фасад Государственной Думы Российской Федерации порадует москвичей поздравительным панно, где можно будет увидеть 12 флагштоков и триколор.Известно, что для каждого показа пришлось задействовать более 500 прожекторов и порядка 60 тыс. светодиодов. Яркие поздравления можно будет увидеть в 17:57 22 февраля. Трансляция будет длится три дня.