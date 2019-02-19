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Ученые представили новый метод борьбы с алкоголизмом

Ученые из Белоруссии исследовали проблему алкоголизма с новым подходом. Они представили новые методы борьбы с пагубной привычкой.
Ученые представили новый метод борьбы с алкоголизмом

Был проведен эксперимент, в котором сформированы разные группы. Для каждой из них было предоставлено отдельное помещение с домашней атмосферой. Эксперты уверены, что именно такая обстановка способствует излечению от недуга.

Каждому из участников были розданы дневники, в которые они должны были записывать все, что с ними происходит во время эксперимента, а также описывать все чувства, которые будут испытывать. Таким образом, по мнению ученых, пациенты будут концентрироваться на собственных ощущениях, которые способны помочь восстановить их семейные ценности и повысить мотивацию.

Следующий этап эксперимента будет усложнен, планируется ввести новые правила и критерии оценки работы больных. Известно, что программа продлится до следующего года.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:16

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