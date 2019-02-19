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Певица Нюша отметила десятилетие с момента выхода своей первой песни

Отечественная певица Нюша отпраздновала десятилетний юбилей с момента выхода ее дебютной композиции “Вою на луну”. О памятной дате артистка рассказала поклонникам посредством поста в Instagram.
Певица Нюша отметила десятилетие с момента выхода своей первой песни

Как сообщила Нюша, накануне она отпраздновала важный юбилей, связанный с началом ее творческого пути. Десять лет назад мир увидел сингл “Вою на луну”, благодаря которому певица и обрела популярность. Сама артистка призналась, что когда писала песню, даже не подозревала, насколько та изменит ее жизнь впоследствии. Также Нюша добавила, что ее команда перед выпуском композиции проработала множество вариантов, выбрав наиболее удачный.

Звезда выразила благодарность всем членам своей творческой команды, а также поклонникам, поддерживающим кумира с самого начала пути. В публикации Нюша пообещала фолловерам, что уже вскоре порадует их новой музыкой и яркими эмоциями. Перерыв в сольной деятельности артистка брала в связи с рождением ребенка.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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