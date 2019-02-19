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Ученые обнаружили составляющие ментальную “карту вкусов” нейроны

Ученые в ходе исследований сумели обнаружить нейроны, которые составляют ментальную “карту вкусов”. Работа проводилась специалистами из США, представляющими Брандейский университет.
Ученые обнаружили составляющие ментальную “карту вкусов” нейроны

В рамках нового исследования ученые успешно имплантировали в гиппокамп лабораторных крыс массивы микроэлектродов, после чего “испытуемым” предоставили возможность обследовать клетку, наблюдая при этом за активацией “нейронов места”. В то же время в определенных участках пространства посредством дополнительного микромеханизма в рот грызунов попадал раствор. Последний имел яркий вкус, сладкий или соленый, аналогом выступала вода, практически не имеющая вкусовых качеств.

Посредством экспериментов удалось установить, что отдельные нейроны откликаются на вкус, а часть из них при этом выступает также “нейронами места”. Это подразумевает, что клетки гиппокампа крыс одновременной реализуют “двойную” функцию, начиная активность только когда животное находится в конкретном месте пространства, ощущая конкретный вкус.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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