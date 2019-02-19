Звезда «Дом-2» Рита Агибалова сообщила о переезде к матери в загородный дом

«..Иногда я просто не справляюсь с негативом», - отметила Маргарита.

«Ужас! Откуда столько зла?!», - спросила Агибалова-младшая у подписчиков.

«Ритка переехала к матери неспроста! Агибалова-старшая приучила дочерей к тому, что всегда решает за них проблемы, вот они и рвутся вернуться в гнездышко, где росли», - написала одна из подписчиц Маргариты.

На днях Маргарита шокировала интернет-пользователей заявлением о том, что переехала жить к матери в загородный дом, который находится в Подмосковье.Слова звезды «Дома-2» многие фолловеры не сразу восприняли серьезно, ведь Агибалова-младшая не так давно обзавелась несколькими квартирами в Москве. Впрочем, оказалось, что Маргарита не шутит и на самом деле переехала.По словам экс-участницы «Дома-2», ей надоело постоянно жить в негативе, который на данный момент буквально заполонил московских жителей.Марсо также указала на то, что не понимает некоторых недоброжелателей, которые просто-таки забросали ее негативными комментариями и сообщениями, заявляя, что она якобы «зажралась» или же рассталась с мужем, который выгнал ее с детьми на улицу.К слову, многие читатели до сих пор убеждены, что звезда «Дома-2» не просто так решила переехать к матери в загородный дом. По их мнению, девушка привыкла к тому, что многое в ее жизни за нее решала Ирина Александровна.