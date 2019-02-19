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Супруга Александра Овечкина опубликовала фото 6-месячного наследника

Супруга Александра Овечкина на странице своего Instagram опубликовала новое фото. Анастасия Шубская показала поклонникам 6-месячного наследника.

Супруга Александра Овечкина опубликовала фото 6-месячного наследника

Хоккеист Александр Овечкин и его возлюбленная модель Анастасия Шубская живут в США, где у них несколько месяцев назад родился сын Сергей. Модель часто общается с поклонниками в социальных сетях и любит рассказывать все, что происходит в ее жизни. Недавно жена знаменитого спортсмена опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке запечатлена Анастасия Шубская, которая держит на руках сына Сергея. В комментарии к новому посту возлюбленная Александра Овечкина написала: "Нашему маленькому боссу 6 месяцев".

Супруга Александра Овечкина опубликовала фото 6-месячного наследника

Подписчики написали: "Пусть растёт здоровеньким на радость родителям", "Поздравляем бутусика)", "Ого, какой он крепкий, весь в отца)", "Будет настоящим спортсменом", "Поздравляю вас Настя и Саша, вы молодцы", "Поздравляем!! Здоровья, успехов, побед!!". Пост Анастасии Шубской, всего за несколько часов, собрал более 33 000 лайков.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:39

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